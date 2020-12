Coronavirus, rinviato il recupero Rieti-Porto Sant'Elpidio

RIETI - Ancora uno stop per il Rieti dovuto alla positività al Covid di un proprio calciatore. Non si giocherà domani, domenica 6 dicembre, la sfida fra gli amarantocelesti e il Porto Sant'Elpidio, che era già stata rinviata due volte.

Il comunicato del club diramato nelle serata di ieri

Il Fc Rieti srl comunica di essere venuta a conoscenza nella giornata di oggi che un proprio tesserato, in seguito ad un rialzo febbrile, è stato sottoposto ad un tampone che ha dato esito positivo al Covid-19. La Società ha attivato immediatamente tutte le procedure previste dal protocollo in vigore ed informato la ASL di riferimento.

Il club ha inoltre comunicato la situazione alla Lega Nazionale Dilettanti per le procedure correlate e per il rinvio della gara Fc Rieti - Atl. P. S. Elpidio , prevista per domenica 6 Dicembre, a data da destinarsi. La lega ha disposto il rinvio della gara con nota ufficiale. Nelle prossime ore verranno forniti ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione con il riscontro di eventuali tamponi che verranno fatti.



