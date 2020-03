© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - L'emergenza coronavirus ha travolto anche il calcio dilettantistico regionale e provinciale. Sono già tre le giornate saltate a causa dell'emergenza sanitaria. E non si vede la luce in fondo al tunnel. Quattro squadre di Promozione, 9 di Prima, 15 di Seconda, 11 di Terza e le tante di settore giovanile sono in attesa di tornare in campo. Ma di certo non sarà a breve. Nella migliore delle ipotesi a maggio. Ma c'è anche il rischio che la stagione non possa riprendere.Il presidente del Comitato regionale Lazio, Melchiorre Zarelli, fa il punto della situazione.«Come tutte le attività sportive italiane. Il momento lo impone: dobbiamo restare tutti a casa. Anche noi del Comitato Regionale, che è completamente chiuso».«Comprendo benissimo i timori. Ma in questo momento dobbiamo tutti pensare a dare il nostro contributo per uscire dall'emergenza Coronavirus. La salute prima di tutto».«Non possiamo ancora dire nulla. Una cosa è certa: senza condizioni di sicurezza non si può tornare a giocare a calcio».«Noi lo auspichiamo. Anzi, il Comitato Regionale Lazio, rispettando le decisioni che arriveranno dalla Federcalcio e dalla Lega Dilettanti, si impegnerà a portarla a termine in ogni modo».«Al momento non può dirlo nessuno. Bisogna prima capire quando si potrà tornare a giocare, poi si potrà capire come si potrà arrivare a chiudere i campionati».«Difficilmente. Chi controllerebbe sulle decine e decine di campi in tutto il Lazio?».«Terremo conto di tutto, ovviamente. Anche se mi dicono che in parecchi si allenano, sia pure parzialmente, negli spazi consentiti dalle proprie abitazioni».«La Lega Nazionale Dilettanti è consapevole che la ripresa sarà complicata e ci sarà bisogno di aiuti alle nostre società, che svolgono un'importante attività sociale. Il presidente Sibilia se ne farà presto portavoce con il Governo».