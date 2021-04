12 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







RIETI - Non riesce a scendere sotto i mille positivi la provincia: ieri il saldo totale aggiornato dopo i 51 nuovi contagiati e i 49 guariti, ha fatto registrare 1.008 positivi. Restano preoccupanti le due situazioni emerse negli ultimi giorni, Amatrice e Monteleone Sabino, al limite della zona rossa, misura che invece ancora persiste a Fara in Sabina, dove il numero dei positivi, anche se poco alla volta, sta gradatamente scendendo. A Fara ieri i nuovi contagiati erano 4 a fronte di 10 guariti, col numero totale dei positivi attesta a 135. «Si ricorda - scrive l’amministrazione comunale - che è attivo il Coc: per contattarlo il numero è 348/6440792». Ad Amatrice, nell’ultima settimana, la situazione epidemiologica ha visto una crescita esponenziale, Con un tasso di contagi estremamente preoccupante: a ieri i positivi erano 44 (2,1% dei residenti). «Non va bene - dice il vicesindaco Massimo Bufacchi. - Ho sentito nuovamente la Asl, va alzato al massimo l’indice di attenzione rispetto ai tracciamenti dei cluster familiari, ma soprattutto rinnovo il mio appello al senso di responsabilità di ognuno nei comportamenti, negli spostamenti da limitare al massimo e allo stretto necessario e nel prestare la massima attenzione anche nei piccoli gesti quotidiani, evitando assembramenti e tutto ciò che è noto e a volte si dimentica. Non possiamo permettercelo stante la situazione». A Monteleone Sabino salgono i contagiati: dopo i 6 nuovi positivi di ieri e i 3 guariti i contagi si attestano a 33 (2,6% dei residenti). Il sindaco Angelo Paolo Marcari, dopo aver chiuso parco giochi, campo sportivo, chiesa, «dove - il primo cittadino aveva ipotizzato - presumibilmente, come può succedere in ogni luogo di aggregazione, potrebbe essersi accentuata la diffusione del virus», ieri ha lanciato appelli anche attraverso la pagina istituzionale del Comune, su cui sono anche riportate le istruzioni per prenotare lo screening di mercoledì organizzato da Comune e il Sisp della Asl. La prenotazione dovrà avvenire per e-mail a: tributi@comune.monteleonesabino.ri.it o al numero 0765/884014.