Fara zona rossa, a scuola in presenza. Poche defezioni a primaria e media

RIETI - Rientro a scuola ordinato a Fara Sabina. Tutti i plessi sono stati presidiati dalle forze dell'ordine e non si sono verificati assembramenti. Ai cancelli il personale Ata ha misurato la temperatura a tutti i bambini prima di farli accedere nell'edificio e da una prima verifica pare che la maggioranza degli studenti, in tutti i plessi di primaria e media (in relazione alle classi prime, le uniche che rientrano in presenza in zona rossa) abbia risposto alla chiamata in presenza.



APPROFONDIMENTI ITALIA Plessi presidiati

Discorso diverso alla scuola dell'infanzia dove si registrano più defezioni.

Oltre agli screening su alunni e personale del mondo scuola effettuati il 3 e 6 aprile, sono state introdotte nuove misure al fine di scongiurare infezioni. Scuolabus e plessi verranno sanificati rispettivamente a fine turno e al termine delle lezioni, mentre nelle aule le igienizzazioni verranno garantite a ogni cambio ora su cattedre e arredi docenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA