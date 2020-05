RIETI - Tra le tante e belle iniziative messe in campo in Sabina in tempi come questi, con l’emergenza sanitaria e le restrizioni per contenere i pericoli di diffusione del Coronavirus, ce n’è una davvero particolare a Poggio Mirteto. Fausto Onelli, titolare della “Bottega del Calzolaio”, nella centralissima piazza Martiri della Libertà in attesa della riapertura ha pubblicizzato nei giorni scorsi quella che lui stesso sui social ha definito “una piccola iniziativa” ma che, a giudicare dai riscontri e il plauso ottenuto sulla propria pagina Facebook, ha riscosso un alto gradimento da parte di clienti affezionati e della gente in genere.



Il messaggio

Il titolare del negozio che oltre a realizzare calzature e borse e vendere, si occupa anche di riparazione di scarpe e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali ha scritto “Ultimo avviso prima della riapertura. Ho pensato ad una piccola iniziativa. Per esservi vicino in questo periodo voglio mettervi a disposizione la macchina per sanificare le vostre scarpe, borse, portafogli, mascherine ecc. Sarà un fai da te. Farete da soli seguendo le indicazioni che vi darò”.



I fondi raccolti per la Croce Rossa

Un servizio che Fausto ha messo a disposizione ad offerta libera con quanto raccolto che è devoluto completamente alla Croce Rossa.

La sanificazione avviene nel macchinario ad ozono e a chi chiedeva al titolare che la lampada ad ozono poi si esaurisce, fausto Onelli ha risposto che lui metterà corrente e la lampada la ricomprerà quando è esaurita ma fino alla fine dell’emergenza tutti i soldi raccolti andranno in quel salvadanaio che verrà poi donato alla Croce Rossa.



