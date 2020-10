Rieti, “Ipotesi di restauro del Volto Santo di Vallecupola”, saranno presentati gli atti del convegno

RIETI - La Biblioteca Angelo Di Mario, in sinergia con l'Associazione Culturale Vallecupola, torna a parlare del Volto Santo. Domenica 25 ottobre, alle 11, sul canale meet.google.com/enj-mweh-thu saranno presentati gli atti del convegno tenutosi nel settembre 2018 dal titolo "Ipotesi di restauro del Volto Santo di Vallecupola”.

I relatori

Presenti i relatori Giuseppe Cassio, funzionario dell’arte del Ministero per i beni e le attività culturali in servizio presso la Soprintendenza archeologia, Belle arti e paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti, Michaela Amelio, esperta in restauro conservativo ed estetico e Ileana Tozzi, docente e direttrice del Museo Diocesano di Rieti. Il paese di Vallecupola sarà invece rappresentato dal neo presidente dell'Università Agraria Giuliano Picchi.

La finalità è quella di continuare a stimolare un dibattito che possa portare ad un restauro e ad una messa in sicurezza del Volto Santo di Vallecupola, una unicità nel territorio nazionale ed internazionale che versa in stato di forte degrado assieme all'affresco Storie della Croce, Sibille e Profeti , fatto realizzare dal Cardinal Ranuccio Farnese nel 1554.



Per la Sir (Servizio Informazione Religiosa) seguirà l'incontro lo storico della letteratura Marco Testi. Condurrà l'incontro la giornalista e direttrice della Biblioteca Maria Grazia Di Mario.

