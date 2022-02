Episodi di criminalità, il prefetto chiede di intensificare i controlli

RIETI - Si è svolta questa mattina, in Prefettura, una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto, alla quale hanno preso parte, oltre ai vertici delle Forze dell'ordine, anche i Sindaci dei Comuni di Fara in Sabina e Poggio San Lorenzo.

Il Comitato ha espresso parere favorevole ad un progetto di videosorveglianza presentato dal Comune di Fara in Sabina che, mediante l'implementazione del sistema già in uso, garantirà un più efficace controllo di alcune aree più sensibili del territorio.

È stato, altresì, approvato il primo progetto di videosorveglianza presentato dal Comune di Poggio San Lorenzo. Il Prefetto ha evidenziato come l'installazione di tali impianti risponda ad una duplice esigenza, sia di prevenzione che di contrasto dell'attività illecita, contribuendo nel contempo ad aumentare il livello di sicurezza percepita dalla collettività.

Nel corso della successiva riunione tecnica di coordinamento è stato fatto il punto della situazione in merito ai recenti episodi di criminalità verificatisi nel reatino, oggetto di indagini da parte delle Forze di Polizia competenti.

Il Prefetto, nel sottolineare l’importanza di un’azione coordinata e sinergica, ha chiesto che l’attività di prevenzione, nel contesto più generale del controllo del territorio, sia intensificata in particolare con riguardo agli obiettivi più sensibili ed esposti.