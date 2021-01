Rieti, controlli dei Nas sulle norme antiCovid: irregolarità in un bar di Rieti, due sanzioni

RIETI - I Carabinieri del Nas di Viterbo, nell’ambito di una campagna di controllo straordinario disposta dal Comando Tutela della Salute e volta a verificare il rispetto dei protocolli per il contenimento del covid-19, hanno ispezionato un bar di Rieti, riscontrando diverse irregolarità.

All’esito del controllo, esperito congiuntamente ai Carabinieri della Stazione di Rieti, sono stati segnalati alla competente autorità amministrativa un dipendente del bar, per aver esercitato l’attività di somministrazione di cibi e bevande con consumazione sul posto, in luogo del solo asporto consentito dalla vigente normativa e un cliente, per aver omesso d’indossare i dispositivi di protezione individuale all’interno dell’esercizio commerciale.

Nella circostanza i militari hanno contestato violazioni amministrative per un importo complessivo pari a 800 euro.

