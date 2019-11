Contrasto a mafie e corruzione, il vice sindaco di Latina nel direttivo di "Avviso pubblico"

Il vice sindaco di Latina, Maria Paola Briganti, è stata eletta nel comitato direttivo di "Avviso pubblico", l’associazione nazionale che dal 1996 ha messo in rete più di 400 enti locali e Regioni impegnati in progetti di prevenzione e contrasto alle mafie e alla corruzione, di cui il Comune di Latina è socio dal 2016.



L'elezione è avvenuta durante l'assemblea che si è tenuta nei giorni scorsi ad Arezzo. "Avviso pubblico" conta 440 Enti soci, 7 Coordinamenti regionali e 20 provinciali, svolge attività di divulgazione e formazione e ha sede in un bene sequestrato a Roma.



«Sono lieta di poter rappresentare il Comune di Latina che, attraverso la mia presenza - ha detto la Briganti - potrà testimoniare il percorso di legalità che la città ha già avviato e che intende portare a compimento». © RIPRODUZIONE RISERVATA