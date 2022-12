Nuovo sindacato carabinieri, il congresso riconferma Marco D'Ascenzi segretario provinciale

RIETI - Cronaca di un successo e di un’ampia partecipazione per il primo congresso provinciale del Nuovo sindacato carabinieri – sezione di Rieti. Iscritti e simpatizzanti si sono ritrovati nell’Hotel “Da Valerio” a Santa Rufina di Cittaducale per un importante appuntamento congressuale dove il segretario generale provinciale uscente (poi riconfermato), Marco D’Ascenzi ha fatto il punto degli impegni assunti e un vasto bilancio delle attività svolte e messe in cantiere tirando le somme di un’intensa attività sindacale svolta sempre dalla parte degli iscritti in termini di tutela nei confronti di colleghi colpiti da procedimenti disciplinari e penali con l’attivazione dello strumento della “Tutela legale”.

D’Ascenzi ha inoltre sottolineato l’oggettiva difficoltà iniziale riscontrata nel confrontarsi con l’Amministrazione militare che, si spera, possa essere solo un ricordo. «Il sano confronto tra le parti – ha concluso - l’ascolto e la ricerca di soluzioni condivise è l’unico viatico da percorrere per il benessere del collega e dell’Istituzione stessa».

Successivamente un plauso per la dedizione e un pensiero particolare sono stati indirizzati anche ai colleghi ripiegati nei “moduli container” installati nei territori di Cittaducale, Amatrice ed Accumoli che, in condizioni di disagio, proseguono le loro attività con la speranza che al più presto il Comando generale possa risolvere questa situazione nell’interesse degli operanti che presidiano un territorio martoriato dal sisma del 2016.

Al termine del congresso è stato eletto e quindi riconfermato il segretario generale provinciale Marco D’Ascenzi e sarà affiancato dalla Segretaria di Sezione della Scuola carabinieri forestali di Cittaducale, Laura Davoli e da Antonio Distefano, segretario di Sezione per la Compagnia carabinieri di Rieti ai quali l’intera Segreteria regionale ha rivolto ampia soddisfazione per l’eccellente organizzazione del congresso che, tra l’altro, ha visto anche la partecipazione del Segretario nazionale Roberto Di Stefano, il Segretario Regionale Lazio Sabatino Mastronardi, il segretario Regionale Cosimo Torcello, il segretario generale provinciale Nsc di Viterbo Giuseppe Mancuso, di Latina Massimo Di Giovanni, di Roma Gregorio Assanti, oltre al segretario di sezione Radiomobile Roma Anna Giulia Leone ed il segretario del Reparto scorte Banca D’Italia di Roma Vincenzo Chiarolanza.