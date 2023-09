La premier Giorgia Meloni dà il via al congresso nazionale di Fratelli d’Italia al Centro Congressi Roma Eventi nella capitale. Ad aprire i lavori è Giovanni Donzelli.

Meloni, accolta sul palco dalla standing ovation dei presenti, ha affermato: «Pensavo che fosse necessario vederci in questa riapertura di stagione per fare il punto sull’anno trascorso. E soprattutto per confrontarci sui mesi che abbiamo di fronte».