Torna a Fara in Sabina lo sportello impresa di Confartigianato

RIETI - Torna lo “Sportello Impresa” presso il Comune di Fara in Sabina, gestito da Confartigianato Imprese Rieti. Lo sportello sarà attivo tutti i martedì, dalle 9.30 alle 12, a supporto delle attività locali.

«Siamo felici di aver riaperto lo sportello Impresa nel nostro Comune, un importante strumento a sostegno delle realtà produttive del territorio - dichiara l’assessore alle attività produttive di Fara in Sabina, Fabio Bertini - Insieme a Confartigianato Imprese Rieti, che ringrazio per la grande disponibilità, stiamo lavorando a molti progetti: dall’orientamento dei giovani al mondo del lavoro, alla formazione, fino al sostegno alle imprese e allo sviluppo del territorio».

Hanno partecipato all’incontro per la riapertura dello Sportello anche la Sindaca di Fara in Sabina, Roberta Cuneo, e alcuni membri del Consiglio Direttivo del gruppo Confartigianato sede zonale di Passo Corese, Ilario benedetti, Gianni Reali e Laura Cipriani.

«Insieme al Direttore di Confartigianato Imprese Rieti, Maurizio Aluffi, al presidente di Confartigianato sede zonale di Passo Corese, Ilario Benedetti, e con la collaborazione dell’amministrazione comunale, abbiamo voluto attivare nuovamente lo Sportello Impresa presso il Comune di Fara in Sabina», dichiara Andrea Giulivi, Vice Presidente di Confartigianato Imprese Rieti.

«È necessario, in questo momento storico, ricucire un rapporto con le imprese locali, erogando servizi importanti su temi molto sentiti come l’accesso ai bandi, il microcredito, la sicurezza sul lavoro, fino all’aspetto a cui teniamo di più, che è quello dell’assistenza alla creazione di impresa. Confartigianato è una realtà importante, con una forza di rappresentanza e rappresentatività che nessuna altra organizzazione datoriale nella nostra provincia può vantare. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: lo sviluppo del territorio. La riattivazione di questo sportello – conclude il Vice Presidente Andrea Giulivi – in una realtà in continua evoluzione come quella di Fara in Sabina, va proprio in questa direzione».

Lo sportello impresa è attivo a Passo Corese, presso la Delegazione Comunale di Fara in Sabina, via Servilia 74. Sarà aperto al pubblico ogni martedì mattina, dalle 9.30 alle 12. Per informazioni e appuntamenti: tel. 0746 218131, 3316641447 – info@confartigianatorieti.it.