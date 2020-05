RIETI - Un messaggio di speranza e voglia di ripartire dopo il coronavirus arriva da una Cooperativa sociale di Poggio Mirteto “Le nuove chimere” che opera in Bassa Sabina e che guarda oltre l’emergenza sanitaria proponendo due iniziative alle quali si può partecipare realizzando lavori, in questo momento, anche da casa e in sicurezza.



I due concorsi

«Anche durante questo periodo di emergenza la cooperativa sociale Le nuove chimere – spiega la presidente, la dottoressa Lucia Chiancone - ritiene utile valorizzare e promuovere la cultura attraverso due concorsi». Il primo è un Concorso letterario sul tema "Diverso da chi?". Il secondo sarà attinente al mondo del cinema, attraverso la realizzazione di un corto cinematografico sul tema "Generazioni a confronto".



Termini, modalità e premiazioni

In entrambi i concorsi sono previste due sezioni di partecipanti: una sezione scuola e una sezione over 18. Per quanto riguarda il concorso letterario il termine di invio del materiale sarà prorogato, vista l’emergenza Covid-19, al 31 luglio 2020, e la cerimonia di premiazione si terrà nel mese di settembre 2020. Oltre la possibilità di pubblicare i manoscritti sono previsti tre premi per sezioni.

Mentre per quel che riguarda il concorso del corto cinematografico il termine di invio è fissato al 30 giugno prossimo con le relative premiazioni si terranno nel mese di luglio 2020. Le opere ritenute meritevoli saranno proiettate, con la speranza che si possa realizzare, nell’ambito della 29esima rassegna cinematografica del Comune di Poggio Mirteto che il Comune mirtense sta ancora valutando se svolgerla o meno e con quali modalità. Per tutte le ulteriori informazioni è disponibile il sito www.lenuovechimere.it.

