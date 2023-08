Scandriglia aspetta il concerto di Alfa

RIETI - Feste grandi a Scandriglia aspettando il concerto evento di Alfa (nella foto) giovedì sera.

Intanto domani i “Siamo Solo Noi” col tributo a Vasco Rossi dalla Cover Band ufficiale. Una band, quella dei Siamo solo noi che nasce nel 2005 nella Bassa Sabina da un progetto di alcuni musicisti amanti del rock che riescono a dare le stesse emozioni che Vasco Rossi riescece a trasmettere. Il repertorio eseguito rigorosamente live, spazia dalle canzoni più romantiche a quelle più sanguigne e ritmate così da arrivare ad uno spettacolo della durata di oltre due ore, che include i pezzi storici come “Albachiara”, “Vita spericolata” ma anche i più recenti come “Un senso” e “Eh Già”.

Alfa

Giovedì invece si annuncia già il sold out nell’unica data esclusiva per la provincia di Rieti con Alfa e il suo Summer Tour 2023. Un viaggio che sta attraversando l'Italia col "Tra le Nuvole Tour” e giovedì sera arriva a Scandriglia. Il cantante di "Bellissimissima" è uno degli artisti emergenti con il maggior seguito in Italia, su Spotify e sui maggiori social. Genovese di nascita, classe 2000, Andrea De Filippi (questo il suo vero nome) è una delle stelle della nuova generazione cantautorale italiana.

Alfa comincia a farsi notare nell’estate del 2019 con il singolo Cin Cin, che spopola su Spotify. Sempre nello stesso anno, pubblica il suo primo album, Before Wanderlust, che ha ottenuto un disco d’oro. Collabora con cantanti del calibro di Annalisa in San Lorenzo fino a che, nel 2021, pubblica l’album Nord. La sua carriera continua con grandi successi fino a firmare la colonna sonora per la fiction Confusi. Per dare un’idea dei numeri: 85 milioni di stream su Spotify; 37 milioni di view su YouTube di cui 2,5 milioni per il brano “Bellissimissima”, 213 mila follower su Instagram. Un successo per i ragazzi della Generazione Z perchè Alfa ha uno stile tra rap, pop e l'indie. Il suo brano "Cin Cin” ha collezionato oltre 55 milioni di stream totali (entrando in tutte le classifiche italiane e raggiungendo anche la Top 10 della Viral Global. Appuntamento giovedì a Scandriglia giovedì sera presso i giardini pubblici (ingresso gratuito) col tour estivo di Alfa.

Passato il concerto Scandriglia si tufferà nel fine settimana nella sagra delle Sagne alla scandrigliese edizione numero 38.