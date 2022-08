Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, riunione della commissione urbanistica

RIETI - Si è riunita ieri la Commissione Pianificazione, lavori pubblici, ambiente e territorio presieduta dal Consigliere Maurizio Ramacogi, per analizzare la proposta di delibera riguardante le “Nuove modalità procedurali e di calcolo per la determinazione del corrispettivo per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, nonché per la rimozione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione e del canone massimo di locazione degli immobili realizzati in edilizia residenziale pubblica”.

La delibera arriva a valle della decisione del Governo nazionale, con legge n.51 del 20 maggio 2022, che ha introdotto nuove disposizioni sul tema.

«Sottoponiamo all’attenzione dei consiglieri una delibera che si è resa obbligatoria in conseguenza delle decisioni del Governo che ha stabilito nuovi parametri e nuove procedure di calcolo – dichiarano il Presidente Maurizio Ramacogi e l’assessore all’urbanistica Giovanni Rositani – Attraverso questa delibera, che determina l’adeguamento alle nuove disposizioni decise dal Governo, una volta che sarà approvata dal Consiglio comunale, saremo in grado anche di sbloccare l’iter procedurale delle richieste di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, presentate dai cittadini successivamente all’entrata in vigore della legge sopra citata, cioè dal 21 maggio scorso. Ringraziamo i consiglieri della Commissione per la serietà con cui hanno affrontato il dibattito in occasione della prima riunione operativa che segna l’avvio dei lavori della Commissione, nell’auspicio che il costruttivo clima di confronto registrato ieri possa proseguire in futuro a beneficio della comunità reatina».