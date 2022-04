Demolizione e ricostruzione della scuola Majorana di Villa Reatina all’esame della Commissione Urbanistica

RIETI - In data odierna, 13 aprile, la I commissione Pianificazione, Lavori Pubblici, Ambiente e Territorio del Comune di Rieti, presieduta dal consigliere Matteo Carrozzoni, ha esaminato la Delibera proposta dall’Assessore all’urbanistica e ai lavori pubblici, Antonio Emili, per la dichiarazione di pubblico interesse e l’approvazione del progetto definitivo dell’opera di demolizione e ricostruzione della scuola Primaria Quirino Majorana di Villa Reatina.

L’intervento prevede un investimento di € 6.446.108,02 nella realizzazione di un nuovo edificio scolastico in luogo dell’attuale fabbricato, di superficie pari a 3.774,6 mq. La nuova scuola conterrà 21 nuove aule idonee ad accogliere una popolazione scolastica di 539 alunni, una palestra omologata anche per le manifestazioni sportive della Pallavolo ed ampi spazi verdi e aperti nel cortile esterno al nuovo edificio.

“A breve – dichiara l’assessore Antonio Emili - il Consiglio comunale approverà il progetto definitivo dell’opera concepita in deroga al nostro Piano regolatore, in ragione delle maggiori superfici da realizzare al fine di soddisfare le esigenze espresse dal mondo della scuola. In tal modo superiamo gli ultimi adempimenti burocratici da espletare prima di procedere alla gara d’appalto dell’opera che altri avrebbero voluto situare altrove ed alla quale, al contrario, l’attuale Amministrazione affida il compito di contribuire alla rinascita del quartiere di Villa reatina, nell’ambito del processo di messa in sicurezza delle nostre scuole”.