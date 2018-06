RIETI - Il Comitato Regionale Lazio comunica che Fabrizio De Tommaso lascia l’incarico di Delegato Provinciale di Rieti, per gli impegni di lavoro e personali che limitano l’apporto da profondere a favore delle società reatine.

Il presidente Melchiorre Zarelli, in virtù del lavoro svolto negli anni della sua nomina, desidera ringraziare calorosamente Fabrizio De Tommaso per il contributo fattivo fornito al movimento dilettantistico del territorio della provincia di Rieti, dando un grosso impulso, con le sue iniziative e I suoi progetti , allo sviluppo dell’attività agonistica dell’intera provincia Sabina.



Il presidente del Comitato Regionale Lazio, Melchiorre Zarelli, comunica che

la conduzione della Delegazione Provinciale di Rieti è stata affidata, ad interim,

al Consigliere Regionale di riferimento sul territorio, Umberto Fusacchia.

27 Giugno 2018



