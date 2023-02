Comitato Istituzionale post-sisma 2016, Sinibaldi: «Finalmente daremo un cambio di passo alla ricostruzione»

RIETI - Il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, a margine del Comitato Istituzionale per la ricostruzione post sisma 2016 che si è tenuto questa mattina, presso la sala riunioni di Via Cintia, alla presenza del nuovo Commissario straordinario alla ricostruzione, Guido Castelli ha dichiarato: «Una riunione operativa e proficua. Finalmente, attraverso l’impulso del nuovo Commissario, potremo imprimere al percorso un’accelerazione decisiva e attesa ormai da troppo tempo. La ricostruzione nel cratere del sisma ad oggi, infatti, è ferma al 12%, come dettagliato proprio da Guido Castelli, e questo dato è chiaramente inaccettabile a distanza di tanto tempo dal tragico avvenimento. Confidiamo in un cambio di passo grazie al nuovo Commissario e al nuovo Governo. Non è più rinviabile l’avvio dei cantieri, a partire da quelli delle scuole, per rispondere alla richiesta di futuro che emerge anche dal nostro territorio. Allo stesso modo, serve accelerare e migliorare l’operatività e l’efficacia dell’Ufficio Ricostruzione della Regione Lazio e lavoreremo anche per questo obiettivo».