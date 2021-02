Incentivi Industria 4.0, la diretta facebook della Cna Rieti per saperne di più

RIETI - La diretta facebook di Cna Rieti del mese di febbraio è dedicata agli incentivi più importanti contenuti nell’insieme di norme noto come “Industria 4.0”.

«Mercoledì 17 alle 17 ne parleremo con il dottor Ettore Pollastrelli dello studio Palmieri. La Legge di Bilancio 2020 ha prorogato il Credito d’Imposta 4.0 per le imprese che investono nell’acquisto di beni strumentali nuovi, anche in leasing, destinati all’innovazione».

«Per gli investimenti relativi all’acquisto di beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 40% del costo (per investimenti fino a 2,5 milioni di euro) e nella misura del 20% del costo (per investimenti oltre i 2,5 milioni, fino a 10 milioni)».

«Possono accedere al beneficio tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del redditi».

«Nello stesso incontro parleremo anche di altre due misure, sempre contenute in “Industria 4.0”: il credito d’imposta per ricerca&sviluppo, innovazione e design, e il credito d’imposta per la formazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA