Ci vuole un villaggio, riprendono alla Cislaghi di Quattro Strade le attività per bambini e ragazzi di Rieti

RIETI - Ricominciano negli spazi della Scuola Cislaghi di Quattro Strade gli incontri e le attività per bambini e ragazzi di Rieti del progetto Ci vuole un villaggio, selezionato dall’impresa sociale Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Incontri e attività gratuite per i partecipanti che si spostano in periferia e che si svolgeranno dal martedì al venerdì in orario pomeridiano da marzo a maggio. Corsi e laboratori saranno aperti a bambini e ragazzi dall’infanzia all’adolescenza.

Martedì 5 e mercoledì 6 sono in programma due open day aperti a famiglie e ragazzi per conoscere gli operatori e le diverse attività proposte.

Si va dal laboratorio di teatro del Gruppo Jobel (in calendario il mercoledì, dalle 16,30 alle 18,30) ai programmi di JA Italia – Educazione alla cittadinanza, Educazione finanziaria, Orientamento professionale – in calendario il martedì dalle 14 alle 16,15, al doposcuola e aiuto compiti che l’associazione La Strada propone da marzo a giugno il martedì e venerdì dalle 17 alle 18,30.

Porte aperte a tutti martedì prossimo dalle 14 alle 16 e mercoledì dalle 16,30 alle 18,30.

Per informazioni e iscrizioni si può telefonare allo 0746 485554 dalle ore 10 alle ore 14 o scrivendo alla mail del capofila, Il Samaritano Odv, all’indirizzo coordinamento@ilsamaritanorieti.it oppure recandosi direttamente al hub secondo gli orari dei laboratori.