Psicologia del bambino, tra normalità e patologia: se ne parla mercoledì a Santa Scolastica

RIETI - Educazione alla genitorialità, atto terzo: mercoledì pomeriggio all’Auditorium Santa Scolastica nuovo incontro rivolto a insegnanti e operatori di asili nido e scuole materne reatini per affrontare la tematica relativa alla “Psicologia del bambino, normalità e patologia”, con gli interventi della psicologa e psicoterapeuta Concetta De Filippis e della psicologa Federica La Delfa.

L’attività di supporto a genitori e – come in questo caso – educatori di bambini da 0 a 5 anni, a cura dell’odv “Il Samaritano” della Caritas diocesana, rientra nell’ambito del progetto “Ci vuole un villaggio”, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

L’appuntamento è il 22 febbraio alle 17,30 a Rieti, all’Auditorium Santa Scolastica, in via Terenzio Varrone 57. Parallelamente, sempre per genitori, insegnanti e operatori, funziona uno sportello informativo attivo tutti i venerdì dalle 15 alle 19 a cui si può accedere scrivendo a educazionegenitoriale2022@gmail.com.