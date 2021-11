Rieti, cinghiali vicino alla pista ciclopedonale / Le foto

RIETI - Fare jogging in compagnia dei cinghiali lungo la pista ciclopedonale. Presenze insolite - ma ultimamamente neanche troppo - con gli ungulati sempre più vicini e prossimi ad abitazioni e all'uomo. La massiccia presenza non è sfuggita nel pomeriggio di ieri a chi, in via Rostelli - all'altezza centro sportivo "Asso sporting club" - si è ritrovato a camminare o fare footing affiancato da un grosso esemplare di cinghiale a spasso lungo la via per niente infastidito dalla presenza di passanti e sportivi.

Verosimilmente potrebbe trattarsi di un ungulato rimasto isolato dal proprio branco in seguito aad una battuta di caccia che potrebbe averlo portato ad allontanarsi durante la fuga. Presenze che sono ormai sempre più frequenti con avvistamenti segnalati all'interno dei quartieri di Campoloniano e Piazza Tevere ma anche lungo alcune vie cittadine spesso causando incidenti stradali. Nella scorsa nottata, lungo la via Ternana in Sabina, due cinghiali rinvenuti agonizzanti a poche centinaia di metri l'uno dall'altro avevano causato problemi alla viabilità.