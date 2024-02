Piano gestione cinghiali, Di Fabio: «Le gabbie hanno fallito, valutare intervento selecontrollori»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «La scelta dell'Ente Parco, mi riferisco alle gabbie di cattura, è un sistema che non funziona. Il sovraffollamento dei cinghiali, ormai limitato solo all'interno dell'area protetta, ne è la prova evidente. Occorre adottare misure alternative. Vista l'efficacia nelle aree limitrofe esterne, l'Ente Parco valuti l'intervento di professionisti formati e titolati come i selecontrollori, in sostituzione delle gabbie di cattura, sia in appostamenti fissi, sia col sistema della girata, al fine di risovere il problema della eccessiva presenza degli ungulati in area protetta». Questa è la proposta dell'assessore Alessio di Fabio del Comune di Amatrice.