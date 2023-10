Piccolo cinghiale intrappolato in un tombino salvato dai carabinieri forestale

RIETI - A Santa Rufina salvato un piccolo cinghiale rimasto intrappolato in un tombino. Episodio a lieto fine ieri in via dell’Elettronica poco prima delle 8 del mattino quando è scattato l’allarme per il piccolo ungulato rimasto bloccato in un tombino presente all’esterno della sede stradale in un terreno.

Sul posto una pattuglia di carabinieri-forestale per le verifiche del caso mentre un passante era intanto riuscito a togliere il cinghialetto dal tombino che ha riconquistato subito la libertà nel vicino bosco impaurito ma in perfetta forma.