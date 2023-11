Cantalice, il video di un rapper girato nel cimitero: è polemica

RIETI - Il video musicale di un rapper girato nel cimitero di Cantalice. Attacca in maniera decisa l’ex consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Giandomenico Francesconi, chiamando in causa il primo cittadino, Silvia Boccini in merito alla vicenda.

Il video nel mirino è stato poi lanciato nel marzo del 2022 ed è quello dei “Ck Crew – Round2 -”, visibile anche sul canale Youtube, terzo singolo dei “Ck Crew” dall’album “Mi clica”, targato “Time2 Rap Records” e diretto da Antonio Priori. Una vicenda che ha scatenato l’attacco diretto dell’ex consigliere che denuncia e segnala, inoltre, atteggiamenti visibili dalle immagini del video - quali uso di bevande alcoliche, frasi e gesti irriverenti e immagini forti - che non rispettano il luogo e che non possono essere accettati se calati in quel contesto.