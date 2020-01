© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Ciclismo e Terminillo, un binomio che ha fatto e scritto la storia non solo con il Giro d’Italia e la Tirreno-Adriatico ma con la Terminillo Marathon che si appresta a celebrare la sesta edizione domenica 7 giugno.L’esperienza positiva dello scorso anno con 1200 iscritti parla chiaro e consente già di pregustare il successo della manifestazione molto cara agli organizzatori di Zero Team.La Gran Fondo si terrà sulla distanza di 128 chilometri e 2600 metri di dislivello, per i meno allenati c’è quello medio di 108 chilometri e 2266 metri di dislivello mentre per gli amanti delle lunghe pedalate c’è la Rando Marathon 200 chilometri ma senza alcuna velleità agonistica.Un tassello importante per questa nuova edizione il rinnovo della collaborazione tra Probikeshop e la granfondo con l’obiettivo di portare la granfondo della Montagna di Roma sempre a più alti livelli.Inserita nei circuiti Fantabici e Due Mari dal Tirreno all’Adriatico, le iscrizioni proseguono alla quota agevolata di 25 euro fino al 31 gennaio.