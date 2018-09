© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Trofeo BCC Roma-Memorial Pietro Tagliaferri: bambini e ragazzi in sella al velodromo di Forano il 23 settembreIl Velodromo di Forano si appresta ad accogliere domenica 23 settembre il Trofeo BCC- Memorial Pietro Tagliaferri grazie agli sforzi organizzativi della Nuova Ciclisti Forano-I Reccapezzati che chiude il cerchio degli eventi 2018 dopo la granfondo del mese di aprile.Il divertimento e lo sport all’aria aperta saranno gli elementi di sicuro successo di questa edizione ospitata nella collaudata cornice del velodromo di Forano.A partire dalle 9, la manifestazione è aperta a tutti i bambini ed i ragazzi di età compresa dai 5 ai 15 anni che si vorranno cimentare con la bici nel contesto del Campionato Nord di Roma: una bella occasione per sperimentare l’emozione della gara senza dimenticare il pasta party gratuito, un ricco pacco gara e i premi a volontà per tutti i partecipanti.Degno di nota il gadget della manifestazione: una maglietta celebrativa con il simbolo dell’iride (arcobaleno) da un’idea degli organizzatori foranesi e del testimonial Marco Bernardinetti per rendere omaggio agli imminenti campionati del mondo che si correranno a fine mese in Austria ad Innsbruck.