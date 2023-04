Lunedì 3 Aprile 2023, 00:10

RIETI - Il naso lo hanno storto in tanti. Qualcuno, oltre al naso, ha anche platealmente spalancato occhi e bocca, per poi telefonare a Il Messaggero e segnalare «l’obbrobrio davanti alla basilica di Sant’Agostino, in piazza Mazzini, nel giorno della domenica delle palme».

Siamo andati a verificare, erano circa le 12 di ieri mattina, e abbiamo trovato altre persone, soprattutto fedeli in uscita dalla basilica, con tanto di palma in mano, sbigottiti per lo spettacolo e gli odori che provenivano dai camioncini attrezzati davanti a loro, posizionati nel sagrato della chiesa, in uno dei giorni più importanti del calendario cattolico.

Di quale spettacolo parlavano i fedeli arrabbiati? Di tavoli e panche e delle cucine in piena funzione del piccolo villaggio dello “street food international”, dal quale si levavano nuvole vaporizzate di olio fritto e odori che arrivavano fin dentro la chiesa, durante la liturgia.

Tutto regolarmente autorizzato, per carità, peraltro su suolo di pertinenza del Comune. L’obiezione dei fedeli era però rivolta all’opportunità di autorizzare da parte dell’amministrazione tale manifestazione proprio davanti la basilica di Sant’Agostino, in piena Quaresima, e nel giorno della domenica delle palme.