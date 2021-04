Inaugurata a Campoloniano la Chiesa Ortodossa romena. Cicchetti: «Un giorno di festa per tutti»

RIETI - Venerdì 23 aprile è stata inaugurata la nuova Chiesa Ortodossa romena nel quartiere di Campoloniano, nella Città di Rieti. La struttura, una delle poche in Italia, sorge su terreni ceduti dal Comune di Rieti.

Alla cerimonia, oltre a vari consiglieri comunali e assessori del Comune di Rieti, erano presenti il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, e il Vescovo di Rieti, Domenico Pompili

«Festeggiamo tutti insieme una grande occasione – ha dichiarato nel corso dell’evento il Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ricordando l’importante ruolo del popolo romeno nella storia e nella cultura europea - Perché in questa Città ognuno possa liberamente esprimere quello che ha nell’animo e possa donare quello che ha nel proprio bagaglio culturale con un interscambio civile che chiede un'unica cosa: il rispetto della storia, delle tradizioni e delle leggi di chi di questa zona è nativo. Abbiamo costruito la nostra grande Patria con sacrificio, anche con il sangue, e l’abbiamo adeguata anche culturalmente alle esigenze dei tempi. Ne esigiamo il rispetto così come noi, abbracciando tutti in un amore universale, garantiamo rispetto delle libertà e del pensiero altrui. E’un momento a lungo atteso frutto dell’impegno di uomini di buona volontà. Finalmente ci siamo riusciti e oggi è una giornata di festa per tutti».

