RIETI - È tutto pronto a Cittareale per la tre giorni dedicata al cavallo TPR e ai numerosi allevatori della zona. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Cittareale con il supporto del Comune di Cittareale, della Regione Lazio, degli Allevatori di Cittareale e dei comuni limitrofi e la preziosa consulenza dell’Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano da TPR e di Coldiretti, si svolgerà in località Ricci.

Il divertimento sarà assicurato nei tre giorni grazie alla presenza di Nico Belloni, speaker della manifestazione e degli spettacoli equestri. Spazio alla mostra del cavallo TPR ma anche all'area food e ai prodotti tipici.

“Sabato 3 settembre e Domenica 4 settembre, appuntamento alle ore 16.00 davanti alla Rocca per la visita guidata della Rocca di Cittareale e del Museo Civico -spiega il Presidente della Pro Loco di Cittareale Consuelo Piccarozzi- Cittareale è fortemente vocata all’allevamento in generale e del cavallo TPR; senza contare l’agricoltura e le produzioni tipiche. Sarà un week end ideale per venirci a trovare e scoprire i tesori del nostro territorio”.

Programma



VENERDI’ 2

Ore 8.00 | Arrivo cavalli

Ore 9.00 | Villaggio tradizioni

Esposizione prodotti tipici

Ore 9.30 | Prove spettacoli

Ore 10.00 | Apertura stand gastronomici

Ore 12.00 - 15.00 | Apertura area ristorazione

Ore 16.00 | Anteprima show festa cavalli

Ore 18.00 | Incontro con la Coldiretti

Ore 19.00 | Cena sotto le stelle

Ore 21.30 | Si balla con gli Alta Quota



SABATO 3

Ore 8.00 | Apertura villaggio tradizioni

Ore 9.00 | Laboratorio di morfologia a cura di anacaitpr

Ore 10.30 | Dimostrazione Az. Gregori

Ore 11.30 | Show festa cavalli

Ore 12.00 | Apertura area ristorazione

Ore 15.00 | Dimostrazione lavoro in libertà

Ore 17.00 | Show festa cavalli

Ore 19.00 | Cena sotto le stelle

Ore 22.00 | Si balla con Ale Montero



DOMENICA 4

Ore 8.00 | Apertura villaggio tradizioni

Ore 10.30 | Best in show - vetrina morfologica stalloni e fattrici tpr a cura di anacaitpr

Ore 12.00 | Apertura area ristorazione

Ore 15.00 | "A colloquio con C.I.A." Confederazione Italiana Agricoltori

Ore 16.00 | Show festa cavalli

Ore 19.00 | Cena sotto le stelle

Ore 21.30 | Si balla con Luigi Foglietta accompagnato dalla voce di Roberta Marzullo