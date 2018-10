© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incontro con l’autore giovedì a Rieti. Protagoniste le scuole che hanno aderito all’invito della Libreria Mondadori di Rieti e che incontreranno l’autore Giuseppe Catozzella, giovedì 11 ottobre alle 9.30 presso i locali dell’Aula Magna dell’Istituto Alberghiero “Costaggini” di Rieti, in via dei Salici. Parteciperanno alunni delle scuole medie di Rieti (Ricci, Sisti, Sacchetti Sassetti) e di Casperia.L’incontro vede protagonista Giuseppe Catozzella con il suo ultimo romanzo, “E tu splendi”, per Giangiacomo Feltrinelli Editore. Giuseppe Catozzella, scrittore di fama internazionale, è autore del best seller Non dirmi che hai paura (2014), vincitore del Premio Strega Giovani e finalista al Premio Strega.Questo romanzo è stato un caso editoriale che gli ha donato la nomina dalle Nazioni Unite come Ambasciatore per l’Agenzia Onu per i Rifugiati (Goodwill Ambassador Unhcr), per “aver fatto conoscere in tutto il mondo la storia di una migrante, e attraverso di lei di tutti i migranti”.Nel suo nuovo libro, oggetto dell’incontro, E tu splendi, Catozzella racconta con la voce scanzonata e irriverente del piccolo Pietro le dinamiche di un piccolo paesino del Sud Italia alle prese con una famiglia di stranieri sorpresa a vivere nella torre cittadina. Il rapporto con lo “straniero”, con l’altro, il diverso, è il nodo centrale di questo romanzo dove i migranti, dopo aver catalizzato la rabbia e la paura del paese, innescheranno un cambiamento e torneranno a far vibrare la speranza di un Sud in cui si mescolano sogni e tensioni.Per i ragazzi l’incontro sarà l’occasione per confrontarsi con un autore di fama internazionale e parlare in maniera semplice di un tema di grande attualità.