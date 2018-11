© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - I voti ai protagonisti del match tra Catanzaro e Rieti. Male Chastre, colpevole sui primi due gol del Catanzaro, bene invece Maistro e Vasileiou al rientro. Per il Catanzaro prestazione super di Kanoute e Furlan, che compie almeno due interventi super proprio su Vasileiou.Il voto più basso del Rieti in questa gara va a lui. Commette ingenuamente il fallo per il rigore del vantaggio del Catanzaro, decisamente poco reattivo nel gol del 2-0. Le prestazioni erano in crescita, stasera però decisamente deludente.Con un altro risultato probabilmente il suo voto sarebbe stato più alto. Esordio dal primo minuto per il figlio d’arte, che gioca una partita onesta in un ruolo non suo, in avanti infatti non spinge mai.Prestazione meno brillante rispetto a quella di Viterbo. Il ragazzo comunque dimostra buona personalità e conferma di essere un cambio all’altezza. Dopo un 3-0 però anche il suo giudizio non può essere sufficienteNel primo tempo pericoloso con un colpo di testa, anche lui però affonda con i compagni di reparto. Lento nella chiusura su Fischnaller nel gol del definitivo 3-0Mezzo voto in più perché ha l’attenuante di giocare ogni volta in un ruolo diverso, al quale si adatta senza infamia e senza lode. Vale lo stesso discorso fatto per gli altri: quando il risultato finale è di 3-0 per gli avversari, c’è poco da salvare.Anche lui in flessione dopo un avvio di stagione ottimo. Anche oggi non gioca una partita dominante dal punto di vista fisico, la sua caratteristica principale, e va un po' a strappi.Anche per lui prestazione non esaltante. Rimedia un cartellino giallo e nella ripresa viene sostituito da Todorov. (dal 70’ Todorov 5.: Impalpabile, non riceve praticamente nessun pallone)Anche per lui serata non facile, tocca pochi palloni e non riesce quasi mai ad essere incisivo. (dal 63’ Konate 5: Anche lui non incide. Torna dopo due giornate di squalifica, prestazione nella norma)Insieme a Vasileiou uno dei migliori del Rieti. Preciso nel tagliare i palloni in area di rigore, dimostrato di avere ottimi piedi. Pesa però come un macigno l’errore sulla conclusione del possibile 1-1Decisamente il migliore del Rieti. Solamente un super Furlan gli nega due volte la gioia personale. Porta imprevedibilità in avanti e sembra essere l’unico ad avere doti per spaccare la difesa avversaria. (dal 78’ Kean sv)Anche per lui sufficienza perché si sbatte e lotta come un leone, questo però non gli consente di essere lucido vicino alla porta.Si può parlare di un Rieti migliore nonostante una sconfitta per 3-0? Probabilmente si, perché la punizione al Ceravolo per gli amarantocelesti è comunque troppo pesante. Con Pepe e Dabo fuori deve reinventarsi ancora la linea difensiva che però manca di meccanismi. In questo momento non è aiutato anche dagli episodi, perché Chastre ci mette del suo e, dall’altra parte, Furlan fa esattamente quello che deve. I numeri però non sono dalla sua parte: otto gol subiti e solamente uno segnato nelle ultime due partite.Distribuisce tanti cartellini gialli in una partita però tutt’altro che cattiva. Il rigore del vantaggio del Catanzaro ci può stare.Furlan 7, Ciccone 6 (76’ Giannone 6), Maita 6, Celiento6 , Iuliano 6, Statella 6, Favalli 6.5, Riggio 6, Kanoute 7.5 (85’ Eklu sv), Fischnaller 6.5 (89’ Repossi) sv , Figliomeni 6(46’ Nicoletti 6). All. Auteri 6. A disp: Elezaj, D’Ursi, Infantino, Nikolopoulos, Mittica, Posocco.