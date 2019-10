© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Castelmenardo: cronaca di un paese in feste alla (ri)scoperta dei vecchi mestieri e degli antichi piatti della tradizione con “I sapori del borgo antico” in programma sabato 26 ottobre. Testimonial dell'evento direttamente dai canali Rai e dalla “Prova del cuoco” ci sarà il noto chef Gianfranco Vissani. Per questa speciale occasione è stata anche prodotta un’edizione limitata della Birra del Borgo celebrativa dell’evento. Cantine e locande aperte al pubblico nel piccolo e suggestivo centro storico di Castelmenardo nel Cicolano per una manifestazione che, tra enogastronomia e cultura si propone come principale obiettivo mantenere viva la tradizione degli antichi mestieri e dei sapori della tradizione e delle tipicità locali senza dimenticare le radici della cultura popolare a contadina. Arti, mestieri e sapori da tutelare e salvaguardare che verranno riproposti sabato a Castelmenardo nell’ambito di una kermesse – patrocinata da Regione Lazio, Provincia e Comune di Borgorose - che ogni anno fa registrare il tutto esaurito. Lo chef sarà il giudice d’onore che sceglierà – non certo senza competenza e professionalità - il miglior piatto della tradizione.