Casperia, in scena il primo torneo di tennis vintage

RIETI - Tennis Vintage a Casperia e Bertolucci invita Panatta ad iscriversi.

E’ andata in archivio la prima edizione d’Italica, che ha avuto luogo lo scorso weekend nella splendida cornice della Sabina tra gli ulivi e le verdi colline del Circolo Almalama di Casperia.

Una iniziativa, nata da un idea di Andrea Coiro, che ha riscosso un grande successo al punto che Paolo Bertolucci ha invitato su Twitter Adriano Panatta ad iscriversi al torneo vintage. Uomini e donne over 40, rigorosamente vestiti di bianco, hanno giocato con le mitiche racchette di legno come la Maxima Torneo e la leggendaria Wilson Jack Kramer.

L'Italica – hanno spiegato gli organizzatori- è un torneo di tennis per appassionati over 40, uomini e donne che amano le atmosfere di una volta quando le racchette erano di legno e odoravano di cuoio e le divise erano bianche con uno stile tutto italiano. Si comincia come un gioco, un pò di goliardia e buoni amici, poi si scopre un territorio sorprendente: la Sabina. Entrano in gioco i valori della nostra storia, di quando eravamo ragazzi.

L'Italica è passione, amicizia, buon cibo. E' il bello di vivere condensato in un week-end”.

Un tennis quello visto a Casperia lo scorso fine settimana (ad accogliere gli ospiti i titolari del centro sportivo Aldo e Marisa) che non solo ha evocato memorie della indimenticabile squadra di Coppa Davis che nel 1976 vinse la finale a Santiago del Cile, (era presente alla premiazione Lucio Biancatelli, co-autore della docuserie “Una Squadra” che ha portato la sua testimonianza) ma ha suscitato anche l’interesse di Paolo Bertolucci e Adriano Panatta che si sono scatenati con simpatici twitter. I due grandi campioni del tennis italiano hanno, infatti, interpretato al meglio lo spirito e i valori d’Italica, costituiti da un abbinamento perfetto tra sport, buon cibo e gioia di vivere.

Valori di un tennis di altri tempi fatto di eleganza ma anche di simpatia, come sono stati raccontati con grande maestria nella docuserie “Una Squadra” di Domenico Procacci, e che Italica e tutti i partecipanti al torneo hanno potuto vivere in un esperienza straordinariamente “vintage” che da appuntamento a tutti gli appassionati di tennis alla prossima edizione di Italica.