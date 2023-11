Casperia, tutto pronto per l'inaugurazione del nuovo parcheggio. Foto

RIETI - Domani 3 novembre alle 16 l'amministrazione comunale di Casperia inaugura il parcheggio appena realizzato in via Guglielmo Marconi nonché il restyling di Piazza Valeriani.

Partecipano l'assessore regionale Manuela Rinaldi, i consiglieri regionali Eleonora Berni e Michele Nicolai; mentre dall'amministrazione provinciale sono attesi il vicepresidente Vito Paciucci ed il consigliere Ilario Di Loreto.

Le dichiarazioni

«Il centro abitato di Casperia è stato oggetto di diversi interventi - spiegano il sindaco Marco Cossu e l'assessore Alessandro Battella - progettati per migliorare la viabilità in termini di sicurezza e fruibilità.

Nell’area tra piazzale Oddo Valeriani e via Guglielmo Marconi è stata investita una somma che sfiora il mezzo milione di euro; una grande opera sostenuta dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Rieti con importanti contributi che hanno portato a realizzare la riqualificazione e la messa in sicurezza del centro nevralgico del paese, che nel complesso risulta più comodo e sicuro con un'area pedonale davanti alla scuola, un marciapiede che collega la piazza ai nuovi parcheggi in via Marconi dove sono stati realizzati altri dodici posti auto e due attraversamenti pedonali rialzati. Il lavoro svolto è utile non solo agli abitanti di Casperia ma a tutti quelli che attraversano il paese per raggiungere il posto di lavoro o i tanti turisti che lo frequentano».