Maltempo, rinviato al 25 febbraio il Carnevalone poggiano

RIETI - Rinviato a domenica 25 febbraio il Carnevalone poggiano, quello di Poggio Mirteto, il più antico del Lazio, che quest’anno celebra la 160esima edizione.

Gli organizzatori della Pro loco hanno atteso fino alla fine sperando migliorassero le condizioni meteo ma alla fine si sono dovuti arrendere a Giove pluvio che per domani, giornata nella quale era prevista la kermesse mascherata, non lascia presagire nulla di buono in quanto a condizioni meteo.

La prevista pioggia ha suggerito di rinviare per non correre il rischio di rovinare una festa che da sempre richiama nel paese mirtense migliaia di visitatori provenienti da ogni dove, tra i quali tanti bambini. Inoltre si rischierebbe che il grande lavoro fatto per preparare i carri allegorici e allestire macchine addobbate e preparare i gruppi mascherati possa essere vanificato dalla pioggia.

Meglio rinviare dunque, ma non a domenica prossima perché come vuole la tradizione la prima domenica di Quaresima è quella dove si svolge il Carnevale Liberato che non subirà rinvii e si svolgerà anche in caso di maltempo. Per cui la prima data utile era quella di domenica 25 febbraio ma non si poteva fare diversamente.