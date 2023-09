Uomo si denuda nel parcheggio di un centro commerciale, intervengono i carabinieri

RIETI - Con i pantaloni abbassati è rimasto in bella mostra senza farsi scrupolo delle persone presenti così da creare momenti di apprensione in un parcheggio davanti a un centro commerciale reatino in via Greco. Sono state infatti numerose le segnalazioni pervenute ieri alle forze dell’ordine per via della presenza – in quel momento e in quell’orario - di molte persone e di clienti che si trovavano nel parcheggio antistante l’attività commerciale. Erano circa le 17.30 quando sul posto si sono poi portati i carabinieri che hanno fermato e identificato l’uomo, un romano di 45 anni, che si trovava in stato di ebbrezza e alterazione dovuto all'assunzione di alcol. Nei suoi confronti sono stati poi adottati i provvedimenti di legge previsti.