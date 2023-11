RIETI - È stato promosso al grado di Maggiore Marco Mascolo, Comandante della Compagnia Carabinieri di Cittaducale.

L’Ufficiale, quarantasettenne, originario della provincia di Foggia, laureato in Economia, è giunto nell’attuale sede nel mese di novembre 2017 e indossa, oggi, i gradi da Ufficiale Superiore.

Arruolato nel 1998 come Allievo Maresciallo, è stato destinato in qualità di sottufficiale addetto prima alla Stazione Carabinieri di Orvinio, poi a quella di Torri in Sabina ed infine come Comandante di Stazione a Configni.

È nel 2009 che, vincitore di concorso, frequenta il 50° Corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

Al termine del periodo di istruzione viene destinato, con il grado di Sottotenente, al comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Avezzano, dove rimane fino al 2017, svolgendo numerose ed apprezzate indagini.

In quello stesso anno, già promosso al grado di Capitano, viene quindi trasferito, quale Comandante, nell’attuale sede di servizio civitese. Durante la sua carriera, il Maggiore Mascolo si è distinto per la profonda dedizione, per il senso del dovere e per l’umana solidarietà, sempre messa al servizio delle comunità, del cittadino e dei suoi collaboratori.

All’Ufficiale sono giunti gli auguri del Comandante Provinciale, Col. Valerio Marra, di tutti gli Ufficiali della provincia, nonché dei Comandanti delle Stazioni e dei militari della Compagnia di Cittaducale.