Nuovi incarichi per i comandanti delle stazioni carabinieri forestale di Borgorose e di Poggio Mirteto

RIETI - I Marescialli Ordinari Maurizio Alisciani e Costantino Reali lasciano il comando delle Stazioni Carabinieri Forestale, rispettivamente, di Borgorose e Poggio Mirteto per assumere nuovi incarichi.

Il Maresciallo Ordinario Alisciani, originario della Sabina, si è arruolato nel 1992 come Guardia del Corpo Forestale dello Stato, vincendo il concorso per Sottufficiali nel 2012, a seguito del quale ha assunto il Comando della Stazione Forestale di Borgorose. Sottufficiale particolarmente esperto e preparato, e per questo apprezzato e stimato, insignito di diversi riconoscimenti ufficiali tra cui lodi ed encomi solenni per le attività svolte durante il suo percorso lavorativo, ha svolto per anni il ruolo di referente provinciale del Nucleo Informativo Anti Incendio Boschivo e, nel proprio curriculum, vanta la frequentazione dei corsi di “Repertazione incendi boschivi ed investigazioni Antincendio Boschivo”, nonché quello di “Istruttore Federale tiro a volo riservato alle Forze di Polizia”. Dopo oltre dieci anni alla guida della Stazione Carabinieri Forestale di Borgorose, lo attende ora una nuova sfida professionale nell’ambito della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti.

Il Maresciallo Ordinario Reali, giovane sottufficiale dell’Arma, è invece originario di Cascia e si appresta ad assumere l’incarico di Comandante del Nucleo Comando presso il Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti. Vincitore del concorso per Allievi Marescialli Carabinieri nel 2014, ha frequentato il Corso di formazione tra Velletri e Firenze, al termine del quale, prediligendo la specialità forestale, viene assegnato alla Stazione Carabinieri Forestale di Poggio Mirteto, di cui ne assumerà poi il comando. Grazie alla frequentazione del corso di “Repertatore Anti-Incendio Boschivo”, ha contribuito fattivamente all’individuazione di alcuni dei maggiori responsabili degli incendi boschivi verificatisi in Provincia. Le sue doti professionali e umane gli hanno consentito di conquistare rapidamente la stima di colleghi e superiori.

Ai Marescialli Alisciani e Reali sono stati espressi i migliori auguri di buon lavoro per i nuovi incarichi da parte del Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti, Tenente Colonnello Irene Davì.