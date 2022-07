Rieti, due denunciati per guida in stato di ebbrezza e 5 multe dai carabinieri

RIETI - I Carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto hanno intensificato ulteriormente i servizi di controllo del territorio, con particolare riferimento al Comune di Fara Sabina, la Frazione di Passo Corese e la SS 4 Salaria, principale arteria stradale della provincia.

Sono state impiegate ulteriori pattuglie di militari al fine di rafforzare gli ordinari dispositivi preventivi delle Stazioni Carabinieri di Fara in Sabina e Passo Corese competenti su quel territorio.

Nella serata è stato svolto uno specifico servizio che ha interessato le zone di Fara in Sabina, Passo Corese (con particolare attenzione anche all’area interessata dal Polo della Logistica), le frazioni di Borgo Quinzio e Canneto. Il servizio è stato finalizzato alla prevenzione di reati c.d. predatori, in particolar modo furti in abitazione, e il controllo della circolazione stradale lungo la SS 4 Salaria.

Sono stati complessivamente predisposti ed effettuati 11 posti di controllo lungo le principali strade delle località interessate, nel corso dei quali sono stati controllati 61 autoveicoli e identificate 96 persone. Sono state deferite all’A.G. due persone trovate alla guida di veicoli in stato ebbrezza alcolica, alle quali sono state ritirate le rispettive patenti di guida, ed elevate complessivamente cinque sanzioni per altrettante infrazioni al C.d.S..

Analoghi servizi verranno svolti anche nelle prossime settimane per intensificare il controllo del territorio nel periodo estivo e nei fine settimana.