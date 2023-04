Borbona, il presidio di legalità dei carabinieri

RIETI - Nel cuore dell’Alta Valle del Velino, dai primi anni novanta, opera la Stazione Carabinieri di Borbona che ha assorbito la soppressa Stazione Carabinieri di Posta, Comune ubicato lungo la S.S. 4 Salaria, principale arteria stradale che collega la Provincia di Rieti con quella di Ascoli Piceno.Dagli inizi del mese di dicembre 2021, la Stazione è comandata dal giovane Maresciallo Ordinario Manuel ERMINI, coadiuvato dal Vice Brigadiere neopromosso Alessandro COLASANTI e dall’Appuntato Scelto Giuseppe TOZZA, ottimi conoscitori del vasto territorio, stante la loro lunga permanenza al reparto.La Stazione garantisce un’ottima attività preventiva sui comuni di Borbona e Posta e sulle tredici frazioni attraverso una costante opera di vicinanza e assistenza alla popolazione, prevalentemente anziana, particolarmente esposta a truffe e reati predatori, costituendo, così, non solo un presidio istituzionale deputato al controllo della legalità, ma anche e soprattutto un punto di riferimento e di risoluzione delle problematiche quotidiane che affliggono i cittadini.Nel più recente periodo il reparto è stato impegnato a fronteggiare anche il fenomeno dei bovini vaganti, diventato una vera e propria emergenza per la sicurezza stradale e per la sicurezza sanitaria.Ubicazione del Comando: via Pio Troiani nr. 2tel. 0746/940034p.e.c.: tri29050@pec.carabinieri.it