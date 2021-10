Borbona, il comandante della stazione dei carabinieri Forconi lascia il servizio

Sabato 30 Ottobre 2021, 16:24

RIETI - Il Comandante della Stazione Carabinieri di Borbona, Luogotenente Carica Speciale Massimo Forconi, classe 1962, lascia il servizio attivo nell’Arma dei Carabinieri.

Arruolato nel 1983, ha rivestito negli anni diversi e delicati incarichi distinguendosi sempre per spirito di sacrificio e umanità. La sua carriera inizia presso la Stazione Carabinieri di Ripe, nell’anconetano, per proseguire in quella di Agosta in provincia di Roma. Il Sottufficiale nel 1994 approda nella provincia di Rieti dove, nel corso degli anni, assume i comandi delle Stazioni di Scandriglia, Borbona, Amatrice e Cittaducale, sede nella quale, per ben 11 anni, regge il comando dell’Aliquota Radiomobile, reparto al quale è rimasto affezionato in maniera particolare, rivestendo anche l’incarico di vice Comandante della Compagnia.

Dal maggio del 2017 torna nuovamente a rivestire il ruolo di Comandante della Stazione di Borbona, centro duramente colpito dal sisma del 2016, ove il Sottufficiale si è fatto apprezzare dalla popolazione per la disponibilità e la totale abnegazione.

Dopo essere stato ricevuto per il commiato a Roma dal Generale di Divisione Antonio De Vita, Comandante della Legione Carabinieri Lazio, è stato salutato dal Comandante Provinciale Colonnello Bruno Bellini e dal Comandante della Compagnia di Cittaducale Capitano Marco Mascolo, che gli hanno consegnato una pergamena in segno di riconoscenza per il contributo fornito, il rigore morale e la non comune disponibilità nei confronti dei cittadini.

Il Colonnello Bellini, nel salutarlo e ringraziarlo per quanto fatto nel corso della carriera, ne ha sottolineato la genuinità, la correttezza, la grande umiltà espressa sia come collaboratore sia come comandante, e lo spirito di sacrificio che gli ha sempre fatto anteporre il servizio alla vita privata, nell’esclusivo interesse della collettività.

Al Luogotenente Forconi (nella foto con il Capitano Mascolo) e alla sua famiglia i più sinceri auguri da parte di tutti i Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti.