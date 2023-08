Ubriaco durante la festa patronale aggredisce i carabinieri: arrestato

RIETI - I Carabinieri della Stazione di Pescorocchiano hanno tratto in arresto un quarantacinquenne del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine, per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nella serata di ieri, l’uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, alla vista dei Carabinieri impegnati in servizio di ordine pubblico in occasione dei festeggiamenti patronali, ha dato in escandescenze, aggredendo e minacciando i militari.

La professionalità dei Carabinieri ha permesso di immobilizzare l’uomo e di trarlo in arresto, evitando che la situazione giungesse a ben più gravi conseguenze.