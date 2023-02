La stazione dei carabinieri di Antrodoco presidio di legalità nella Valle del Velino

RIETI - Ai piedi del Monte Giano, nella sua attuale sede, costituita nel 1998, opera la Stazione Carabinieri di Antrodoco, reparto che assicura nel vasto territorio di competenza tutti i servizi di polizia, dalla prevenzione generale alle attività d’indagine per la repressione dei reati, fornendo immediate e sicure risposte agli abitanti del Comune di Antrodoco con le sue numerose frazioni, di Borgo Velino e di Micigliano, in una peculiare area attraversata dalle principali arterie della provincia reatina, come la SS 4 Salaria e la SS 17, porte di accesso per le vicine Provincie di L’Aquila e Ascoli Piceno.

La Stazione è comandata dal 2016 dal Luogotenente Massimiliano Celani, collaborato dal Vice Comandante, Maresciallo Roy Di Stefano, figura storica del reparto, dal V.Brig. Fabio D’Aloisio, dagli Appuntati Scelti Q.S. Stefanio Marchili e Renè Giangiacomo e dal giovane Carabiniere Davide Cipollone.

Il reparto garantisce quotidianamente il mantenimento dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica in tutta la sua giurisdizione, attraverso specifici servizi preventivi e assidui contatti con la popolazione che, in qualsiasi momento, si rivolge all’Arma dei Carabinieri per trovare risposte concrete a problemi di varia natura.

Negli ultimi anni la Stazione si è cimentata, con ottimi risultati, nella repressione di molteplici reati ed in particolare quelli relativi alle sostanze stupefacenti, truffe, maltrattamenti in famiglia e di natura predatoria, questi ultimi commessi principalmente da malfattori provenienti dalle limitrofe province.