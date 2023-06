Rieti, festa dei carabinieri: il bilancio dell'attività nel Reatino

Lunedì 5 Giugno 2023, 11:18







RIETI - Il Comando Provinciale Carabinieri di Rieti è articolato su 3 Comandi Compagnia (Rieti, Poggio Mirteto e Cittaducale), da cui dipendono 34 Comandi Stazione.

Dal 1 giugno 2022 al 1 giugno 2023, i Reparti Arma della Provincia hanno proceduto su 3325 reati, pari all’84,99% di quelli denunciati/accertati, assicurando alla Giustizia 125 persone in stato di arresto e segnalando all’Autorità Giudiziaria 984 persone in stato di libertà.

Nello stesso periodo sono stati sottoposti a sequestro complessivi circa 90 kg. di sostanze stupefacenti (88,08 chili di marijuana, 1,69 chili di hashish, 89,6 grammi di cocaina, 74,6 grammi di eroina, e 505 piante di cannabis).



ATTIVITÀ INVESTIGATIVA E DI REPRESSIONE



Principali indagini concluse nel periodo di riferimento:

- Sostanze stupefacenti: i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e della Stazione di Poggio Mirteto hanno arrestato 3 persone in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sequestrato 90 kg. di marijuana e hashish e 500 piante di canapa indica;

- Truffe in danno di persone anziane, perpetrate con il metodo del “falso incidente”: 17 episodi scoperti, 6 persone arrestate (delle quali tre in flagranza di reato dalla Compagnia CC di Cittaducale) e 25 persone denunciate;

- Reddito di cittadinanza: il Nucleo CC Ispettorato del Lavoro in collaborazione con i reparti territoriali hanno segnalato all’A.G. 142 persone, recuperato 1.066.859 euro indebitamente percepiti e scongiurato un ulteriore danno per l’erario vicino ai 3 milioni di euro.

Arresti in flagranza particolarmente significativi:

− Equipaggio dell’Aliquota Radiomobile di Poggio Mirteto, nel mese di marzo, dopo inseguimento, disarmava e arrestava malvivente, evaso dal regime di semilibertà, responsabile di rapina aggravata, perpetrata, poco prima in un esercizio commerciale.

− Equipaggio della Sezione Radiomobile di Rieti, nel mese di aprile, dopo inseguimento a piedi nel centro storico del Capoluogo, disarmava e arrestava malvivente che aveva tentato una rapina in un esercizio commerciale;

− Personale del Nucleo Investigativo, dopo prolungata attività info-investigativa, catturava a Fiamignano un cittadino straniero colpito da Mandato d’Arresto Europeo per tentato omicidio e lesioni.



VIOLENZA DI GENERE E DI NATURA DOMESTICA



46 i casi trattati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenze sessuali.

179 le richieste d’intervento per aggressioni a donne perpetrate tra le mura domestiche, in cui il tempestivo intervento dei Carabinieri ha scongiurato più gravi conseguenze.

Il 20 aprile u.s. è stata inaugurata la sala d’ascolto protetto per vittime vulnerabili “piccolo fiore”, realizzata all’interno del Comando Provinciale con il determinante contributo del Lions Club Rieti Flavia Gens, ritenuta fondamentale per far emergere i casi di violenza domestica sommersi. Dalla sua inaugurazione la sala ha accolto già tre donne vittime di violenza e due minori escussi con le modalità protette in qualità di persone informate sui fatti.



ATTIVITÀ DEI CARABINIERI FORESTALI



Il Gruppo Carabinieri Forestale, articolato su 13 Comandi Stazione, ha elevato 502 sanzioni amministrative (per un importo di 234.721 euro) ed ha proceduto 53 sequestri. 86 persone denunciate in stato di libertà e 2 in stato d’arresto (dei quali uno ritenuto responsabile di 2 incendi boschivi dolosi). 18 persone denunciate per reati connessi ai rifiuti, alle discariche e all’inquinamento, 17 per illeciti in materia di urbanistica ed edilizia, 13 per incendi boschivi, 3 nell’ambito dell’attività venatoria, 3 nella tutela del patrimonio forestale e 3 nella tutela degli animali.

L’Unità Cinofila Antiveleno di Rieti, operativa da luglio 2022, ha eseguito, congiuntamente ai reparti della Regione, 76 servizi preventivi e ispezioni d’urgenza, per la ricerca di esche, bocconi e carcasse di animali avvelenati. 7 i campioni repertati dei quali 3 risultati con certezza avvelenati.

Il Servizio Meteomont, per il monitoraggio della pericolosità di neve e valanghe, coordinato dal Ce.Se.M. “Appennino Laziale” del quale è responsabile il Comandante del Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti, che ha eseguito 864 rilievi.



ATTIVITÀ DEGLI ALTRI REPARTI SPECIALI



Il Comando Carabinieri Tutela della Salute – N.A.S. ha controllato 324 strutture, denunciato in stato di libertà 21 persone ed ha segnalato alle Autorità amministrative 71 persone elevando 100 sanzioni per un importo pari a 57.770,00 euro e sequestrando/chiudendo 16 strutture.

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti ha ispezionato 279 aziende, riscontrato 163 imprese irregolari, individuato 41 lavoratori non in regola, sospeso 12 attività imprenditoriali per lavoro nero o gravi violazioni in materia di sicurezza, elevato 28 sanzioni amministrative per un importo complessivo pari 261.883,00 euro, deferito in stato di libertà 143 persone, di cui 46 per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 75 per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza (con il recupero di 570.355,00 euro indebitamente percepiti e scongiurato un ulteriore danno all’erario stimabile intorno ai 1.711.065 euro). 64 le prescrizioni inoltrate a titolari delle imprese controllate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il 16° Nucleo Elicotteri di Rieti ha effettuato 300 ore di volo operative, 70 delle quali relative alle 35 missioni operative per antincendio boschivo a copertura anche delle province di Perugia e L’Aquila.



ATTIVITÀ DI PREVENZIONE



19.133 i servizi di prevenzione svolti, nell’ambito di quali sono stati controllati 47.298 persone, 42.215 autoveicoli e motoveicoli.

11.762 le richieste d’intervento inoltrate alle Centrali Operative: 5.550 alla Compagnia di Rieti, 4.580 alla Compagnia di Poggio Mirteto e 1.632 alla Compagnia di Cittaducale.

Inoltrate alle competenti Autorità proposte per l’applicazione di 10 Sorveglianze Speciali di P.S., 22 Avvisi Orali e 26 Fogli di Via Obbligatori. Sono state inoltre avanzate 3 proposte di “DASPO” e altrettante per il c.d. “DASPO urbano”.



SICUREZZA STRADALE



588 incidenti rilevati dei quali 8 con esito mortale e 232 con feriti (111 sul Capoluogo)

Elevate 1.548 sanzioni al codice della strada, per un importo complessivo di 315.953 euro, con 87 veicoli sequestrati, 65 patenti di guida e 89 carte di circolazione ritirate.