RIETI - Incontro con l’autrice Emanuela Canepa, giovedì 7 febbraio presso la Mondadori Bookstore di via Roma a Rieti. Appuntamento editoriale di elevata caratura alle 18 di giovedì con la scrittrice padovana che ha pubblicato per Einaudi, la suo opera prima, "L'animale femmina", un romanzo splendido, che ha vinto il Premio Calvino all'unanimità 2017. Un romanzo quello della Canepa che mette a nudo non solo le contraddizioni delle donne, ma anche la fragilità degli uomini. E scrive un'educazione sentimentale in cui le dinamiche di potere si ribaltano, rivelando quanto tutti sono inermi, di fronte a chi si ama. Sarà un pomeriggio davvero interessante da passare nella Libreria Mondadori di Rieti con la giovane autrice la quale, al termine della presentazione del suo libro, risponderà alle domande e alle curiosità dei presenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA