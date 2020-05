© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Questa mattina, 27 maggio, nella Sala Consiliare del Comune di Rieti, il Sindaco Antonio Cicchetti, e il Vescovo, S.E. Mons. Domenico Pompili, alla presenza dell’assessore al turismo, Daniele Sinibaldi, e dell’assessore alla cultura, Gianfranco Formichetti, hanno firmato il Protocollo d’intesa per la realizzazione dei Progetti “Il Piccolo Cammino…il Cammino di Francesco per i Piccoli” e “Note in Cammino”.I progetti, nati con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sul patrimonio culturale e turistico del territorio, puntano ad avvicinare le giovani generazioni alla figura di san Francesco e all’omonimo Cammino, proponendo un percorso ridotto e alternativo corredato da attività tematiche ludico-educative.L’accordo, in vigore sino al 31 dicembre 2021, consolida la sinergia tra Comune e Diocesi di Rieti che condivideranno risorse umane e strumentali per l’attuazione di una serie di azioni rivolte alle famiglie e agli istituti scolastici.L’iniziativa nasce sulla scorta della collaborazione con il Club Alpino Italiano sezione di Rieti, la Fondazione Amici del Cammino di Francesco e di tante altre importanti realtà del territorio, nonché della grande partecipazione avuta nelle edizioni passate: ben 482 ragazzi di età compresa tra i 6 ed i 14 anni hanno infatti preso parte alle attività presso gli istituti e, accompagnati dai genitori, a quelle estive ed extrascolastiche.Il programma opportunamente rimodulato tenendo conto delle prescrizioni dettate dal Covid e le date delle tappe saranno pubblicati sul nuovo portale turistico del Comune di Rieti www.visitrieti.com, sul sito de La Valle del Primo Presepe e sui social network del Comune e correlati.