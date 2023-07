Rieti resta nella morsa del caldo: bollino rosso ancora per alcuni giorni

RIETI - Continua l'ondata di calore sull'Italia. Oggi, 12 luglio, bollino rosso (allerta di livello 3, la più alta) in 8 città: Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo. Domani bollino rosso in 10 capoluoghi: Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Lo segnala l'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora 27 città. Per Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo, ancora bollino rosso fino a venerdì compreso.