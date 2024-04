Città di Poggio Mirteto vince lo scontro al vertice: Spes Poggio Fidoni ko 2-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vince Città di Poggio Mirteto il match clou della 22esima giornata di Terza Categoria (Girone A) contro lo Spes Poggio Fidoni. Al Valletonda finisce 2 a 1 per i mirtensi al termine di una gara maschia, combattuta e agonisticamente valida. Al doppio vantaggio dei padroni di casa nel primo tempo con Bussotti e Filippo Mandosi rispondono gli ospiti con Cingolani nella ripresa. Dopo la vittoria odierna Poggio Mirteto (53 punti) resta in testa alla classifica davanti a Montorio Romano (50 punti) che deve però recuperare la gara casalinga contro lo Spes Poggio Fidoni (46 punti).

Il primo tempo

Il primo squillo di una gara giocata sotto un sole estivo è degli ospiti al quarto d’ora con Fabrizio Liberali il quale, pescato in area da una punizione battuta dalla trequarti campo non inquadra la porta. Passa un minuto e Poggio Mirtrto va in vantaggio con Bussotti il quale, raccoglie un filtrante di Mocci a centro area elude in bello stile l’uscita del portiere e deposita in rete per l’1 a 0. Al 20’ ci prova Cingolani su punizione per gli ospiti ma Gentili para a terra sicuro. Al 36 contropiede dei padroni di casa con Filippo Mandosi lanciato a rete ma non riesce a finalizzare al momento di concludere. Il centravanti mirtense si fa perdonare tre minuti più tardi quando riceve palla a centro area spalle alla porta, si libera del suo diretto marcatore con un bel giro dorsale e a tu per tu con Chitarrini non da scampo all’estremo difensore ospite per il 2 a 0. La partita si alza d’intensità e diventa nervosa, fioccano i cartellini e i contatti con l’arbitro che fatica per far tornare la calma sul terreno di gioco. Al 42’ grande chance per gli ospiti: da azione di calcio d’angolo Cingolani colpisce di testa verso la porta mirtense e Gentili deve superarsi per salvare il doppio vantaggio respingendo in tuffo.

La ripresa

In avvio di secondo tempo ci prova D’Angeli per lo Spes Poggio Fidoni ma la sua conclusione va alta sopra la traversa della porta difesa da Gentili. Al quarto d’ora Poggio Mirtrto sfiora il 3 a 0 con Filippo Mandosi servito in area dal neo entrato Cinciarulo ma da due passi il centravanti mirtense manda incredibilmente alto. Sul capovolgimento di fronte gli ospiti conquistano un calcio d’angolo e dal corner scaturisce una parabola che trova la testa di Cingolani che insacca alle spalle di Gentili e riapre la gara. Una conclusione di Mandosi dieci minuti più tardi che non sortisce effetti e poi lo Spes Poggio Fidoni che prova, anche con la girandola dei cambi a fare la gara, costringendo i padroni di casa a difendersi conquistando una serie di calci d’angolo sui quali fa buona guardia la difesa mirtense.

Poggio Mirteto prova in più di una occasione e ripartire con i contropiedi innescando i suoi uomini più freschi ma di fatto, non succede più nulla fino al triplice fischio finale.

Le dichiarazioni post gara

Marco Sautelli presidente Citta di Poggio Mirteto: «Grande gioia per una vittoria importante e pesante ottenuta contro una diretta concorrente per la lotta al vertice che ci consente di restare in vetta. Bravi i ragazzi che hanno lottato e si sono sacrificati e grande soddisfazione che voglio condividere con gli altri soci-presidenti della società. Ora ci attendono altre quattro finali nelle prossime quattro gare che ci diranno alla fine se avremo raggiunto o meno il nostro ambizioso obiettivo».

Andrea Rogai allenatore Spes Poggio Fidoni: «Una partita fisica e difficile come sapevamo. Uno scontro diretto non è mai facile. Resta il rammarico per il fatto che i loro due gol sono arrivati per due nostre disattenzioni in un primo tempo che per come era andato all’inizio se a passare in vantaggio fossimo stati noi non c’era niente da dire. Nella ripresa ci abbiamo provato con tutte le nostre forze ma abbiamo trovato solo una rete che ha riaperto la gara. Dispiace ma questo purtroppo è il calcio, non sempre va come vorresti».

Il tabellino

Città di Poggio Mirteto: Gentili, Mandosi Fr., Galli, Fabbrini, Quondamstefano M. (80’ Quondamstefano F.), Spiccia, Diamanti, Mocci, Mandosi Fi. (90+ 2’ Nese), Bussotti (75’ Filippi), Ferrari (51’ Cianciarulo). A disp. Salustri , Castiglia, Adami, Pariboni Capati. All. Valentini

Spes Poggio Fidoni: Chitarrini, Testa (46’ Proni), Angelucci L., Cingolani, D’Angeli, Angelucci D., Liberali F., Caffarelli (86’ Rossi), Simeoni (76’ Caprioli), Liberali J., Cesaretti (77’ Silvestri R,). A disp. Gentile, Lattanzi, Silvestri L. , Simonetti, Donati. All. Rogai

Arbitro: Azem Civic di Rieti

Reti: 16’ Bussotti, 39’ Mandosi Fi. (P.M.) 62’ Cingolani (Sp)

Note: ammoniti: Mandosi Fr, Galli, Diamanti, Mocci, Bussotti, Ferrari (PM); Caffarelli, Liberali J. (Sp). Angoli 2 – 6, spettatori 100 circa.