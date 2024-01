Terza: spicca il derby sabino al vertice Città di Poggio Mirteto-Stimigliano. Gare e arbitri

RIETI - Fine settimana cruciale per il campionato provinciale di Terza categoria. Nel tredicesimo turno big match che possono cambiare le carte in tavola per il prosieguo della stagione. Si parte domani con il match tra Capradosso e Toffia. A seguire lo Spes Poggio Fidoni cerca punti sul campo del Real Monteleone Sabino. Lo Sport Sabina ospita Marcellina. Domenica in campo per una gara molto interessante Poggio Catino e Coresina. Montorio ospita il Città di Mentana., mentre Lisciano prova a rialzarsi dopo il ko interno della scorsa settimana, contro la Maglianese. A chiudere il programma il big match tra il Città di Poggio Mirteto e Stimigliano: entrambe le squadre vogliono difendere la testa della classifica.

Programma gare e arbitri (XII giornata)

Sabato 20 gennaio

ore 14.30

Capradosso – Toffia Sport

Arbitro: George Adrian Bejan di Rieti

ore 15

Real Monteleone – Spes Poggio Fidoni

Arbitro: Raffaele Mattei di Rieti

ore 16

Sport Sabina – Pro Marcellina

Arbitro: Silvano Caprioli di Roma 1

Domenica 21 gennaio

Ore 11

Poggio Catino – Coresina

Arbitro: Alberto Matteucci di Rieti

Montorio Romano – Città di Mentana

Arbitro: Samuele Piccoli di Rieti

Ore 14.30

Maglianese – Sporting Mdc Lisciano

Arbitro: Marco Reversi di Rieti

Ore 15

Città di Poggio Mirteto – Stimigliano

Arbitro: Valerio Micheli di Rieti

Classifica

Città di Poggio Mirteto 24

Stimigliano 24

Sporting Mdc Lisciano 24

Spes Poggio Fidoni 23

Montorio Romano 22

Coresina 20

Poggio Catino 15

Città di Mentana 14

Pro Marcellina 12

Toffia Sport 12

Maglianese 10

Real Monteleone Sabino 8

Sport Sabina 4

Capradosso 3